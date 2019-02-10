Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olunduktan sonra başlanan çalışmalar, sabah saatlerinde devam etti. İş makineleri yardımı ile enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları taşınıyor.



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