Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sabah Saatlerinde de Devam Ediyor

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sabah Saatlerinde de Devam Ediyor

1 saat önce

Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sabah Saatlerinde de Devam Ediyor, System.String[]
Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kimsenin kalmamasının ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam etti.

Kartal'da çöken binada enkaz çalışmaları sürüyor. Binanın çökmesinden 77 saat sonra Kanbur ailesinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olduktan sonra ekipler çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Günün ilk saatlerinde de enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, kepçe yardımı ile enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Sabah, Kartal, 3. Sayfa
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