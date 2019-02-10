Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi (1)
1 saat önce
KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.
KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan fotoğraflandı. İtfaiye
merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında da incelemelerde bulunuldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:03 Kaynak: DHA
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