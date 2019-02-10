Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi
39 dakika önce
İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.
İstanbul
'un Kartal
ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. İtfaiye
merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında incelemelerde bulunuldu.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:56 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
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