Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

39 dakika önce

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi, System.String[]


İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. İtfaiye merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında incelemelerde bulunuldu. 

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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