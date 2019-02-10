Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi (2)

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi (2)

1 saat önce

KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi (2), System.String[]
KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan fotoğraflandı. İtfaiye merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında da incelemelerde bulunuldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: DHA

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