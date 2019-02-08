Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları İkinci Gününü Geride Bıraktı

Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları İkinci Gününü Geride Bıraktı

8 dakika önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı.

Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları İkinci Gününü Geride Bıraktı, System.String[]
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaştı. Çalışmalarda zaman zaman iş makineleri durdurularak enkazdaki kurtarma çalışmaları için dinleme yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kartal, Güncel
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