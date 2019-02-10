Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları Sona Erdi - İstanbul
31 dakika önce
İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.
İstanbul
'un Kartal
ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30 Kaynak: AA
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
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