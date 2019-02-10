Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları Sona Erdi - İstanbul

Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları Sona Erdi - İstanbul

31 dakika önce

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Kartal, İstanbul, Güncel
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