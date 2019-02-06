Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazda Köpekli Arama

Kartal'da Enkazda Köpekli Arama

45 dakika önce

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da Enkazda Köpekli Arama, System.String[]
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Enkazda yapılan aramalar

-Enkaz kaldırma çalışmaları

-Hassas burunlu köpeğin çalışmalara katılması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:16 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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