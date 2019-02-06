Kartal'da Enkazda Köpekli Arama
45 dakika önce
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Enkazda yapılan aramalar
-Enkaz kaldırma çalışmaları
-Hassas burunlu köpeğin çalışmalara katılması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:16 Kaynak: DHA
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