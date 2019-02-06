Kartal'da Enkazda Köpekli Arama
10 dakika önce
KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:25 Kaynak: DHA
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