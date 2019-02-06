Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazda Köpekli Arama

Kartal'da Enkazda Köpekli Arama

10 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da Enkazda Köpekli Arama, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:25 Kaynak: DHA

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