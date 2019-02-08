Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor

Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor

52 dakika önce

KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kartal'da Enkazda Zaman Zaman Dinleme Yapılıyor, System.String[]
KARTAL'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.  Asansör boşluğundan kablolarla aşağılara dinleme cihazları sarkıtan ekipler, megafonlarla sürekli seslenerek, enkaz altından gelebilecek seslere odaklanıyor.  Bu işlemler sırasında çevrede sessizliğin sağlanması için de sürekli anonslar yapılıyor.  Arama kurtarma çalışmalarında hassas burunlu dedektör köpeklerden de yararlanılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

Yaşam, Güncel
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