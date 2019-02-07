Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazdaki Küçük Kız 20 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

Kartal'da Enkazdaki Küçük Kız 20 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

58 dakika önce

Kartal'da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'da Enkazdaki Küçük Kız 20 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı, System.String[]
Kartal'da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarından yaklaşık 20 saat sonra sevindirici haber geldi. Havva isimli küçük kıza ulaşan ekipler, yoğun çaba ile küçük kızı kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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