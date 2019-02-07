Kartal'da Enkazdaki Küçük Kız 20 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

Kartal'da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'da enkaz altında kalan küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarından yaklaşık 20 saat sonra sevindirici haber geldi. Havva isimli küçük kıza ulaşan ekipler, yoğun çaba ile küçük kızı kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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