Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazdan 16 Yaşındaki Genç Kurtarıldı

Kartal'da Enkazdan 16 Yaşındaki Genç Kurtarıldı

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.

Kartal'da Enkazdan 16 Yaşındaki Genç Kurtarıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.

 

 

16 yaşındaki genç, 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

 

 

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

 

Kartal'da 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

 

Kartal'da çöken binanın enkazından saat 12.00 sıralarında bir gencin sesi duyuldu. Ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. 16 yaşındaki bir genç enkazdan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanında izledi. Soylu, çalışmaları izlerken telefonla görüştü.  Enkazdan kurtarılan genç, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Barcelona Kulübü'nün Ayakkabıları İstanbul'dan Gidecek

Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:02:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazdan 16 Yaşındaki Genç Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]