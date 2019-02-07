Son Dakika Haberleri: Kartal'da Enkazdan Sağ Çıkarılan Kadının "Havva Yaşıyor Mu" Sorusu Yürek Burktu

Kartal'da Enkazdan Sağ Çıkarılan Kadının "Havva Yaşıyor Mu" Sorusu Yürek Burktu

1 saat önce

Kartal'da enkazdan sağ çıkarılan kadının "Havva yaşıyor mu" sorusu yürek burktuİSTANBUL - Kartal'da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı.

Kartal'da Enkazdan Sağ Çıkarılan Kadının
Kartal'da enkazdan sağ çıkarılan kadının "Havva yaşıyor mu" sorusu yürek burktu

İSTANBUL - Kartal'da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı. Enkaz altında kalan kadın sağ salim çıkarıldıktan sonra " Havva yaşıyor mu" diye seslenince duygusal anlar yaşandı. Güzel haber ise bugün Havva Tekgöz'ün kurtarılması ile geldi.
Kartal'da dün gece arama kurtarma ekipleri isminin Nazan Tekgöz olduğu öğrenilen kadını saatler sonra göçükten çıkardı. Göçükten sağ salim çıkarılan kadının ilk sözleri ise Havva'yı sormak oldu. "Havva yaşıyor mu?" diyen kadın yürekleri dağlarken, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan küçük Havva'dan da bugün sevindirici haber geldi. Havva Tekgöz yaklaşık 20 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa, Güncel
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