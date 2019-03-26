Son Dakika Haberleri: Kartal'da Erkek Cesedi Bulundu

Kartal'da Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu.

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Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu.

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.

Geniş güvenlik önemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın üzerinden T.A. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Polis, Kartal, Güncel
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