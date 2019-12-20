Kartal'da eşini 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini bıçakla ağır yaralayan ve özel ekip tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda dedesinin evinde kalan eşi Süheyla K'yi (20) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet K, burada nöbetçi savcıya çıkarıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mehmet K. "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Mehmet K'nin hakimlikteki sorgusunda, eşini öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, "Eşimin küfürleri ve beni tahrik etmesi neticesi 5-6 kez bıçak salladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dediği öğrenildi.

Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda dedesinin evinde kalan Süheyla K, kocası Mehmet K. tarafından bıçaklanmış, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı tespit edilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı üzerine kurulan özel ekip tarafından yakalanmıştı.