Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada - Son Dakika

Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada

Son Güncelleme: 08.09.2023 20:08

Kartal'da berber dükkanından çıkan esnafın elinde tuttuğu 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçen vatandaşların yardımı ile sahibine eksiksiz teslim edildi. Paraların saçıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anları anlatan esnaf, "Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür" ifadelerini kullandı.

Kartal'da dükkanından çıktığı esnada elindeki 10 bin euro rüzgara kapılarak savrulan adamın yardımına esnaf ve vatandaşlar yetişti.

10 BİN EURO HAVAYA UÇTU

Kartal'da dün yaşanan olayda, ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat, parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada elindeki paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı. Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat'a teslim etti. Esnaf ve vatandaşın yardımı ile yola saçılan 10 bin euro parasını eksiksiz şekilde geri alan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

"PARAMIZI EKSİKSİZ TOPLADIK"

Elinde tuttuğu paralar rüzgara kapılarak savrulan Ramazan Çakat, "Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür" dedi.

"GÜLDÜK EĞLENDİK"

Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet, "Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euro'ymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk Lirası değildi euro'ydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik, bu arada insanlığa güvenimiz de arttı" diye konuştu. Paraların etrafa saçıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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