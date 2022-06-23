Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Kartal'da yangın paniği

İSTANBUL - Kartal'da 6 katlı binanın üst katında ev sahibinin yemeğini ocakta unutmasıyla yangın çıktı. Yangında 1 kişi elinden yaralandı.

Olay, Atalar Mahallesi Aydın sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Uluç ve Gülüşen Uluç çifti evde olduğu sırada ocakta unuttukları yemek mutfakta yangın çıkmasına neden oldu. Dumanları gören Uğur Uluç yangına müdahale ettiği esnada eli yandı. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken apartman sakinleri İtfaiye ekiplerinin müdahalesini göz yaşlarıyla izledi. Sağlık ekipleri ise eli yanan Uğur Uluç'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Vatandaşlardan Mustafa Topal, "Evden çıktım. 20 metre uzaklaşmıştım ki binadan dumanların uzaklaştığını gördüm. Binadan dumanlar çıkıyordu. Hemen komşuya söyledim. İtfaiyeyi aradılar. Ocağın üzerinde yemek unutulmuş galiba kadın elleriyle yangını vurup söndürmeye çalışıyordu. 1 kişi ellerinden yaralanmıştı." dedi.