Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren şahıslara operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren şahıslara operasyon - Son Dakika

Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren şahıslara operasyon

6 saat önce

Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahıs, adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren şahıslara operasyon, System.String[]

Kartal'da evi uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahıs, adrese yapılan operasyonla yakalandı. Evde uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, iki şahsın da farklı suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kartal'da Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir adreste hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından 6 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Sertaç S. ve Önder G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Adreste yapılan aramalarda, 16 adet ayrı saksıya dikili halde 28 kök hint keneviri, 553 gram satışa hazır esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, askı kilo kantarı, özel lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.


Ayrıca Sertaç S. isimli şahsın 2 uyuşturucu madde, 5 kasten yaralama ve 1 "6136 sayılı kanuna muhalefet" olmak üzere 8 suç kaydı, Önder G. isimli şahsın ise 1 uyuşturucu madde imal veya ticareti, 1 kasten yaralama ve 2 "6136 sayılı kanuna muhalefet" olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.


Yakalanan şahıslardan Sertaç S. adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, Önder G. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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