İSTANBUL-SALDIRIYA UĞRAYAN KARTAL CEMEVİ BAŞKANI SELAMİ SARITAŞ, YAŞANANLARI ANLATTI

KARTAL'da evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, yaşadığı o anları anlattı. Başkan Sarıtaş, "Sağduyulu bir şekilde kaosa fırsat vermeden bu günleri atlatacağız" dedi.

Kartal Cemevi Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Cemevi'ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, Orhangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli, kasklı 2 kişi tarafından saldırıya uğramış, saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Genel sağlık durumu iyi olan Başkan Sarıtaş, yaşadığı o anları anlattı. Öte yandan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde polis ekiplerinin beklediği görüldü.

"BANA HAKARET, KÜFÜR EDEREK YUMRUK ATTI"

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, "Motosikletli karşı yönden geldi. Süratim yavaştı. Motosikletli önüme kırdı. Bende durmak zorunda kaldım. Bana bir şey soracaklar zannettim. 2 kişilerdi. Öndeki kasklı, arkadaki kapüşonlu ve maskeliydi. Arkadaki indi yanıma geldi. '15 numara neresi?' diye sordular. Ben de geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı kapıyı. Sonra bir arbede yaşandı. 3-4 dakika sürdü. Ben kendimi yan koltuğa atarak ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bana sürekli yumruk atarak darbediyordu. Bende yaralandım. Araç durunca bir süre daha kargaşa devam etti. Aracın kornasına sürekli basılı tuttum. O sırada motosikletten inmeyen kişinin yanına giderek motora binip gittiler. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Bizim birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"EMNİYETİN KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMASI DEVAM EDİYOR" Polis ekiplerinin konuyu derin bir şekilde araştırdığını söyleyen Başkan Sarıtaş, "Polis ekipleri konuyu derin bir şekilde araştırdığını düşünüyorum. Mutlaka ortaya çıkacaktır. Ankara'daki olayların devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Suç duyurusunda bulunduk. İfademizi de o doğrultuda verdik. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor. Alevi toplumu olarak bu tür olaylar yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Alevi toplumu barış, hoşgörü ve kardeşlikten yana bir toplumdur. Yüzyıllardır bu böyle devam etti. Sağduyulu bir şekilde kaosa fırsat vermeden bu günleri atlatacağız. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Kartal Kaymakamı ve Kartal Emniyet Müdürü'ne teşekkür ederim. Olayın olduğu dakikadan itibaren çok yakın ilgi ve alaka gösterdiler" diye konuştu.