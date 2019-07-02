Kartal'da fabrika yangını
50 dakika önce
Kartal'da ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:12 Kaynak: AA
'da ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Seddülbahir
Caddesi'ndeki fabrikanın makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada ahşap malzeme kullanılması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine Kartal ve Pendik
'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.
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