Son dakika haberleri... KARTAL'DA FAR HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

KARTAL'da bir otomobilin 2 farını yaklaşık 20 saniye içerisinde söken hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, Petroliş Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Doğrusöz evinin bulunduğu sokağa arabasını park etti ve evine girdi. Doğrusöz arabasını park ettikten kısa bir süre sonra aracın yanına bir başka otomobil yanaştı. Otomobilden yüzleri maskeli 2 kişi inerek Doğrusöz'ün arabasının yanına geldi. Aracın farlarını yaklaşık 20 saniyede söken 2 kişi bindikleri araçla ortadan kayboldu. O hırsızlık anları sokak üzerinde bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı sokak üzerinde 4 ay önce benzer bir far hırsızlığının da olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemesin ardından tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

FARLARIN PİYASA DEĞERİ 3 BİN LİRA

Özgür Doğrusöz, "Olay 17.40 sıralarında oldu. Ben o saatte işteydim. Eşim bana haber verdi. Gözlem için bir iki defa geçmişler. Karşı apartmanın güvenlik kamerasından gördük. Polis geldi inceleme yaptı. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Bordo araç geliyor ve içinden 2 kişi iniyor. Birisi bir farı diğeri diğer farı söküyor. Birisi 20 saniyede sökemiyor diğeri 10 saniyede söküp yardım ediyor. Sokakta görenler olmuş, bağırmışlar ama durmamışlar" dedi.Aynı sokakta daha önce de benzer olayın gerçekleştiğini belirten Doğrusöz, "Arkadaşım beni uyarmıştı. Bizim arabalara böyle bir durum olduğunu biliyordum. Normalde otoparka koyuyordum arabamı ancak birkaç günlüğüne çıkarmıştım. Dalgınlığıma gelmiş. Farların çıkma değeri 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul