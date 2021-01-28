Kartal'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kartal'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Taksiye çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal'da seyir halinde olan bir ticari otomobil, önünde ilerleyen taksiye çarptı ardından takla atarak bariyerlere girdi. Taksinin altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Çati kontrolünde seyir halinde olan Fiat marka kurye aracı, önünde ilerleyen İbrahim Alkan kontrolündeki Hyundai marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan araç bariyerlere çarptı. Aracın sürücüsü taksinin altında kalarak can verdi. Araçta bulunan bir diğer yolcu ise yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.