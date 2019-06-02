Son Dakika Haberleri: KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

7 dakika önce

KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (Farklı açıdan güvenlik kamerasıyla)(Tür: İstanbul)

KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (Farklı açıdan güvenlik kamerasıyla)
(Tür: İstanbul)
KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:19 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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