KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
7 dakika önce
KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (Farklı açıdan güvenlik kamerasıyla)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:19 Kaynak: DHA
KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (Farklı açıdan güvenlik kamerasıyla)
(Tür: İstanbul
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