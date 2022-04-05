Kartal'da fırınlara ramazan denetimi - Son Dakika
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Kartal'da fırınlara ramazan denetimi

05.04.2022 10:27
Kartal'da fırınlara ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartallıların Ramazan ayı süresince sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartallıların Ramazan ayı süresince sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde iş yerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

Kartal'da bulunan fırınları ve gıda ürünü satan iş yerlerini düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı nedeniyle fırın denetimlerini de sıklaştırdı.

Ekipler ilçe genelinde sıkı bir çalışma başlatarak Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü yaptı. Kartal'ın farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü, fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri tek tek gezerek farklı gramaj gruplarındaki pideleri tartıp, uygunluğunu kontrol etti.

Kartallıların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun bir çalışma yürütülürken, iş yerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştirildi. Denetim yapılan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat denetim tutanağı ve tespit varakası tanzim edildi.

Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimler, Ramazan Ayı süresince ve Ramazan Bayramı'nda artarak devam edecek. - İSTANBUL

Kartal'da fırınlara ramazan denetimi
Kartal'da fırınlara ramazan denetimi
Kartal'da fırınlara ramazan denetimi

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Kartal Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da fırınlara ramazan denetimi - Son Dakika


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