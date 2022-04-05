Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika
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Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

05.04.2022 10:49
Kartal'da fırınlara Ramazan denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetledi. Ekipler denetimlerde işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını titizlikle kontrol etti.

Ekipler Ramazan ayı nedeniyle fırın denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde Ramazan pidelerinde gramaj kontrolü yaptı. İşyerlerinde ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de gerçekleştirildi. Denetim yapılan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat denetim tutanağı ve tespit varakası tanzim edildi.

Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca bayramda da devam edeceği öğrenildi.


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Kartal Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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