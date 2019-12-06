Son Dakika Haberleri: Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim
Son Dakika Güncel Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim - Son Dakika

Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim

6 saat önce

Kartal'da yılbaşına özel fırsat çadırına vatandaşlar akın etti.

Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim, System.String[]

Kartal'da yılbaşına özel fırsat çadırına vatandaşlar akın etti. Binlerce çeşit ürünün yer aldığı indirim çadırında yüzde 70'e varan indirimler uygulanırken, vatandaşlar beğendikleri markaların ürünlerini alabilmek için birbiriyle yarıştı.


Kartal'ın eski stadının olduğu alana kurulan fırsat çadırında piyasadaki değerinin yarı fiyatına ürünler yılbaşına özel satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği fırsat çadırında marka ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler yapıldı. İndirimden memnun kalan vatandaşlar, istedikleri her ürünü tezgahta bulabildi.


Vatandaşların çadır indirimine yoğun ilgi gösterdiğini belirten fırsat reyonu yöneticisi Sabri Eser, "Biz iddialıyız, yılın fuarı Kartal'da diyoruz. Yılbaşı alışveriş festivali 5 Aralık'ta başlıyor, 6 Ocak'ta bitiyor. Giyimde, ayakkabıda, çantada yüzde 30 ile yüzde 70 arasında indirimler var. Herkesi, bütün İstanbul'u bekliyoruz buraya. Eski Kartal stadının yanındayız" dedi.


Ürünleri çok beğendiğini söyleyen Dilara Kösterelioğlu, "Gayet uygun, 150 lira. Ben çok beğendim. Normalde böyle kalın montları 300'den, 400'den aşağı göremiyoruz" şeklinde konuştu.


Servet Çelik ise, "Ben fiyatı gördüğüm için direkt geldim. Bin 200 liralık deri mont 500'e düşmüş, alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.


Kartal'ın eski stat alanına kurulan fırsat çadırı, 5 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında açık olacak. - İSTANBUL

Aralık, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak
Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da fırsat çadırında yüzde 70'e varan indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]