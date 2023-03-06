Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı

06.03.2023 11:45

- Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı Kartal'da freni boşalan kamyon yol kenarında park halinde bulunan 14 otomobile çarparak durabildi.

- Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da freni boşalan kamyon yol kenarında park halinde bulunan 14 otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu servis minibüsünde bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Ahmet E.'nin içinde bulunmadığı park halindeki 34 CKZ 433 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir sebeple freninin boşalması sonucu kaymaya başladı. Süratle yokuş aşağı kayan kamyon önce içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne çarptı, daha sonra park halinde bulunan 14 tane otomobile çarparak sokak sonunda durabildi. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonu ve çarptığı 14 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken kazaya karışan servis minibüsü içerisinde bulunan öğrencilerden Melek İpek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Melek İpek tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Ahmet E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya tanık olan vatandaşlardan Dursun Tüfekçi, "Park halindeki kamyon kaymaya başlıyor, yukarı doğru gelen dolu haldeki servis minibüsüne çarpıyor. Bir öğrenci yaralanıyor çarpma sonucu. Ambulansla öğrenciyi hastaneye götürdüler, herhangi bir problemi yok. Kamyon toplamda 14 tane otomobile çarptı" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
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Freni boşalan kamyon, öğrenci servisi dahil 14 aracı biçti: 1 yaralı Freni boşalan kamyon, öğrenci servisi dahil 14 aracı biçti: 1 yaralı Kartal'da park palindeyken hareket eden hafriyat kamyonu 14 araca çarptı Kartal'da park palindeyken hareket eden hafriyat kamyonu 14 araca çarptı KARTAL'DA KAYAN HAFRİYAT KAMYONU 13 ARACA ÇARPTI KARTAL'DA KAYAN HAFRİYAT KAMYONU 13 ARACA ÇARPTI

Melek İpek, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da freni boşalan kamyon 14 aracı biçti: 1 yaralı - Son Dakika
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