Kartal'da otomobilde silahlı saldırıya yönelik görüntü ortaya çıktı

Kartal'da gece saatlerinde bir otomobil içinde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay anına yönelik güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal'da Yakacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile 3 kişiye isabet etti.

Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Otomobilin sürücü koltuğunda oturan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca silahtan çıkan kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan yabancı uyruklu bir kadına isabet ederken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahlı saldırının olduğu aracın seyir halinde iken kaza yaptığı görülüyor. Silah seslerini duyan vatandaşların ise kaçışması dikkat çekiyor. - İSTANBUL