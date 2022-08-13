Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı - Son Dakika
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Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı

13.08.2022 10:44
Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı

KARTAL'da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi.

KARTAL'da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan S.D.  "Ne yapıyorsun hayatım" diye seslendi. S.D.'nin erkek arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı. Uykusuna devam etmek için yatağın diğer tarafına dönen S.D. erkek arkadaşının yanında yattığını görünce panikle bağırmaya başladı. Kadının cep telefonun alan hırsız pencereden atlayarak  kaçtı. Şüpheli Yasin A.  kısa sürede yakalandı. Emniyet ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz saat 03.15 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Emniyette verilen şikayetçi ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza "Hayatım ne yapıyorsun" diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu anladığında; kadının komodin üzerindeki telefonunu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

'RÜYA MI GERÇEK Mİ EMİN OLAMADIM'Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin "Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı. ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİŞüpheli Yasin A.'nın emniyetteki ifadesinde "Kadını tanımam. 30 Temmuz günü o sitedeki bir kafenin işletmecisi olan arkadaşımın yanına gittim. Birlikte gece saat 04.00'a kadar çalıştık. Saat 03.15 sıralarında iş yerinin depo tarafına gittim, çöpü attığımız yerde tuvalet ihtiyacımı giderdim. Görüntülerdeki kişi  benim ancak o dakikalar arasında tuvaletimi yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Gece vakti hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: DHA

Esentepe, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eve giren hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı - Son Dakika
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