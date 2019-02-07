Kartal'da Gece Yapılan Çalışmalarda Enkazdan 4 Kişi Çıkarıldı
1 saat önce
İstanbul -KARTAL'DA GECE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ENKAZDAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
-KARTAL'DA GECE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ENKAZDAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: DHA
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