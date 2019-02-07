Son Dakika Haberleri: Kartal'da Gece Yapılan Çalışmalarda Enkazdan 4 Kişi Çıkarıldı

Kartal'da Gece Yapılan Çalışmalarda Enkazdan 4 Kişi Çıkarıldı

1 saat önce

İstanbul -KARTAL'DA GECE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ENKAZDAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul -KARTAL'DA GECE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ENKAZDAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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