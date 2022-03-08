Kartal'da metruk gecekondu alevlere teslim oldu - Son Dakika

- Kartal'da metruk gecekondu alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kartal'da yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan metruk gecekondu, alevlere teslim oldu. Gecekonduda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Kartal Esntepe Mahallesi Safir Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak başında bulunan yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan metruk gecekondu, alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında metruk gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası hasar alan gecekondunun duvarlarını yıkmaya çalışması dikkat çekti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan metruk gecekondunun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.