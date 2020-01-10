Kartal'da gecekondu yangını - Son Dakika
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Kartal'da gecekondu yangını

6 saat önce

KARTALHürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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KARTAL Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 07.10 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömürlük olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokak üzerinde bekledi. Bir mahalle sakini, "İki kişi ısınmak için girmiş çatıya. Orada odun ve talaş vardı,yakmışlar. Çatı katında kalan yok ama alt katlarda yaşayanlar var.  Yangın sebebiyle bina boşaltıldı. Ölü ya da yaralı yok." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Hürriyet Mahallesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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