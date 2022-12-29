Gecenin Ucunda dizi setinde korku dolu anlar! Seti basan mahalleli, rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı - Son Dakika
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Gecenin Ucunda dizi setinde korku dolu anlar! Seti basan mahalleli, rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı

29.12.2022 14:06

Kartal'da Gecenin Ucunda dizisinin çekim hazırlıkları esnasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi sonrası seti basan mahalleli şahıslar, ellerindeki rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı.

NESLİHAN ATAGÜL SETE GELMEDİ

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

"RAMBO BIÇAĞI VE PALALARLA SALDIRDILAR"

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler. Neslihan Atagül gelecekti. Sahnesini oynayacaktı. Biz mahalle olarak bu duruma çok üzüldük. Sevdiğimiz sanatçılar gelecekti. 3 tane gencin yaptığı yüzünden mahalle kötü anılacak. Bu sanatçılar bir daha bu mahalleye gelmez. Biz mahalleli olarak onları çok seviyoruz. Neslihan Hanım ve eşi Kadir Doğulu bir gün gelirlerse çayımızı da içsinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda, kavga, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gecenin Ucunda dizi setinde korku dolu anlar! Seti basan mahalleli, rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı - Son Dakika

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