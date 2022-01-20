Kartal'da gemideki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kartal'da gemideki yangın kontrol altına alındı

Yangının gemide bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kartal'da Kumcular İskelesi'nde karaya oturmuş halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan Boras isimli gemide yangın çıktı. Karadan ve denizden yapılan müdahale ile gemideki yangın kontrol altına alındı. Yangının gemide bıraktığı tahribat ve devam eden soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kartal Eski Kumcular İskelesi'nde bulunan Boras isimli gemi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir yarı batık şekilde olan gemide bugün saat 09.40 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemideki yangına hem karadan hem denizden müdahale edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, yanının gemide bıraktığı tahribat ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.