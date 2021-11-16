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Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada - Son Dakika

Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada

16.11.2021 11:14

Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada Kartal'da kadının 4. kattan yere düştüğü anlar kameraya yansıdı Kartal'da bir kadın, 4. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada

Kartal'da kadının 4. kattan yere düştüğü anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Kartal'da bir kadın, 4. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle beraber yaşayan E.S. (41), önce bileklerini kesti, ardından yaşadığı binanın 4. katından aşağı atladı. Görgü tanıkları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren E.S.'nin cenazesi Tuzla'da Nazmi Durbakayım Cami'ndeki törenin ardından Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

"İlk 15 dakika bilinci açıkmış"

Olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Halil Akça, "Ben dükkanı kapattıktan kısa süre sonra yan binada oturan komşumuzun başına gelen olayı öğrendim. Bileklerini kestikten sonra aşağı atlamış. Dükkan önüne düştüğü için çevredekiler görmüş. Hemen ambulans ve polise haber vermişler. Düştükten sonra ilk 15 dakika bilinci açıkmış. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamış" diye konuştu.

Kadını düştüğü anlar kamerada

Öte yandan, kadının metrelerce yüksekten zemine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(ASK-CGK-BA-Y)

Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada
Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada
Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada
Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da genç kadının 4. kattan düştüğü o anlar kamerada - Son Dakika
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