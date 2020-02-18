Kartal'da gençlere uyuşturucu satışı yapan şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da gençlere uyuşturucu satışı yapan şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Kartal'da gençlere uyuşturucu satışı yapan şahıs kıskıvrak yakalandı

10 dakika önce

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik eden ve uyuşturucu maddelere "atom", "fişek", "çiftpatlar" gibi isimler koyarak gençlere satan şahıs polis tarafından yakalandı.

Kartal'da gençlere uyuşturucu satışı yapan şahıs kıskıvrak yakalandı, System.String[]

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik eden ve uyuşturucu maddelere "atom", "fişek", "çiftpatlar" gibi isimler koyarak gençlere satan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan operasyonda oyuncak araba şeklindeki hassas terazi ele geçirildi.


Kartal'da Ozan U.(23) isimli şahsın, gençleri uyuşturucu kullanmaya sevk ettiği, "atom", "fişek", "çiftpatlar" gibi isimler taktığı renkli uyuşturucu maddelerini gençlere sattığı ve uyuşturucuları oyuncak araba şeklindeki hassas terazide tartıp gençlere verdiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.


Polis, mağdur bir şahıstan aldığı bilgiler doğrultusunda, Ozan U.'nun uğradığı bir kafeyi belirledi. Bölgede 3 gün boyunca yapılan yaya takip sonucu Ozan U.'nun zula evi olarak kullandığı adres tespit edildi. 16 Şubat Pazar günü adrese düzenlenen operasyonda Ozan U. yakalanarak gözaltına alındı.


Adreste yapılan aramalarda 187 adet extacy hap, 385,6 gram metamfetamin, 1 adet oyuncak araba şeklinde hassas terazi ele geçirildi.


3 adet 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ile 2 adet "hırsızlık" olmak üzere 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen Ozan U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kartal, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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