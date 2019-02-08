Son Dakika Haberleri: Kartal'da Göçük Altında Kalan Şevval Yılmaz'dan Kötü Haber

Kartal'da Göçük Altında Kalan Şevval Yılmaz'dan Kötü Haber

1 saat önce

Kartal'da göçük altında kalan Şevval Yılmaz'dan kötü haber Yılmaz'ın cesedi göçük altından çıkarıldıİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.

Kartal'da göçük altında kalan Şevval Yılmaz'dan kötü haber
Yılmaz'ın cesedi göçük altından çıkarıldı

İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.
Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cesedi enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz 'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:47 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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