Kartal'da Göçük Altında Kalan Şevval Yılmaz'dan Kötü Haber
1 saat önce
Kartal'da göçük altında kalan Şevval Yılmaz'dan kötü haber Yılmaz'ın cesedi göçük altından çıkarıldıİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.
Kartal
'da göçük altında kalan Şevval Yılmaz'dan kötü haber
Yılmaz'ın cesedi göçük altından çıkarıldı
İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.
Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cesedi enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz 'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi .
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:47 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
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Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı