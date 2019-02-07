Kartal'da Göçük Altındaki Havva Tekgöz 20 Saat Sonra Enkazdan Sağ Çıkarıldı

Kartal'da göçük altındaki Havva Tekgöz 20 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı -JAK ekipleri minik Havva'yı kurtardı Kartal'da çöken bina için Ankara'dan JAK timi sevk edildi İSTANBUL - Kartal'da çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da göçük altındaki Havva Tekgöz 20 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

-JAK ekipleri minik Havva'yı kurtardı

Kartal'da çöken bina için Ankara'dan JAK timi sevk edildi İSTANBUL - Kartal'da çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine Ankara'dan 35 kişilik JAK personeli sevk edildi. 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nı dün saat 15.59 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü ve gece boyunca da devam etti. AFAD, UMKE ve çok sayıda sağlık personelinin yanı sıra olay yerine Ankara'dan 35 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ekibi de sevk edildi.

Çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. JAK ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle hızlanan arama faaliyetleri sonucunda 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.

Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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