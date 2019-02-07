Son Dakika Haberleri: Kartal'da Göçük Altındaki Havva Tekgöz 20 Saat Sonra Enkazdan Sağ Çıkarıldı

Kartal'da Göçük Altındaki Havva Tekgöz 20 Saat Sonra Enkazdan Sağ Çıkarıldı

1 saat önce

Kartal'da göçük altındaki Havva Tekgöz 20 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Kartal'da çöken binadan 20 saat sonra sevindirici haber İSTANBUL - Kartal'da enkaz altında kalan Havva isimli küçük kız kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Kartal'da Göçük Altındaki Havva Tekgöz 20 Saat Sonra Enkazdan Sağ Çıkarıldı, System.String[]
Kartal'da göçük altındaki Havva Tekgöz 20 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kartal'da çöken binadan 20 saat sonra sevindirici haber İSTANBUL - Kartal'da enkaz altında kalan Havva isimli küçük kız kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.
Kartal'da enkaz altında yaklaşık 20 saat sonra sevindirici haber geldi. Havva isimli küçük kıza ulaşan ekipler yoğun çalışma sonrası küçük kızı kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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