KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1) - Son Dakika

KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHA
Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Kamyonetin görüntüsü
-Vatandaşların kamyonete bakması
-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
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