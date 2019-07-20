KARTAL'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
1 saat önce
KARTAL'da bir araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
KARTAL'da bir araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 10.45 sıralarında Kartal
Soğanlık Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet
sürücüsü Hakan Arıkoğlu, bir araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Arıkoğlu, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü
AKTÜEL
-Kaza yapan motosikletin görüntüsü
-Kaza yapan otomobilin görüntüsü
-Yaralı vatandaşa sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa yüklenmesi
-Genel ve detay görüntüler
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