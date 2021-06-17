Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi. - Son Dakika

Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Kartal Sahil'de demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu, başka bir gemiye çarptı.

İstanbul Kartal Sahil'de demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu, başka bir gemiye çarptı. Çarpan gemi drone ile havadan görüntülendi. Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olay drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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