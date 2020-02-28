Kartal'da hasta taşıyan ambulansta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kartal'da hasta taşıyan ambulansta çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Kartal'da hasta nakli yapan bir ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartal'da hasta taşıyan ambulansta çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Kartal'da hasta nakli yapan bir ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli yapmak üzere D-100 kara yolu Kartal Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 AJ 6603 plakalı 112 Hızır Acil ambulansının motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan ambulanstan inen sağlık görevlileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında araçtakiler zarar görmezken, ambulanstaki hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay nedeniyle Kadıköy istikametine doğru oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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