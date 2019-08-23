Son Dakika Haberleri: Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

1 saat önce

KARTAL, Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga, System.String[]

KARTAL, Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Olay saat 08.30 sıralarında Kartal Yavuzselim Devlet Hastanesi Polikliniklerinin otoparkında meydana geldi.  İddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık olan 2 kişi otoparkta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen kişi aracına binen Erdal D.'yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı,olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdal D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü. Olayın görgü tanığı, "Adam geldi. İlk önce arabaya vurdu. Sonra aşağıya inip ayağına sıktı.  4-5 el sıktı en az." dedi.  Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


- İstanbul

Devlet Hastanesi, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Onları öptüm Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]