Kartal'da hedef 4'te 4 - Son Dakika

Kartal'da hedef 4'te 4

12.12.2020 11:30
Kartal'da hedef 4'te 4, System.String[]

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda hedef zorlu periyotta 4'te 4 yapmak.

Lige iyi bir giriş yapamayan ancak son 6 lig maçında 5 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, zirve yarışı için kritik bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada 23 puanlı rakiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde hem Alanyaspor hem de Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başaracak. Son 3 maçında Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 ve iç sahada Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 9 puan toplayıp, rakip filelere 10 gol atan Sergen Yalçın'ın ekibi, performansını üst seviyeye taşıdı.

JOSEF, HASİC VE LARİN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Josef de Souza, bu maçla birlikte formasına kavuşuyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın 11'de düşündüğü isimlerin başında geliyor. Covid-19 testi negatife dönen genç oyuncu Ajdin Hasic de bu maçta forma giyebilecek durumda. Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında cezalı olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin de cezasını tamamladı. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in sakatlıkları sürüyor. 2 futbolcu, Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Takımın önemli isimlerinden Valentin Rosier ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcu, Alanyaspor deplasmanında sarı kart görmesi halinde BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE OLACAK

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini alabilecek. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLGİSİ YOK

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı lig maçı olan bu mücadelelerde Beşiktaş'ın rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. 2018-2019 sezonunda ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, kalan 7 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 17 gol atarken, Alanyaspor ise rakibine 5 golle cevap verdi. Yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

-İHA-

Kartal'da hedef 4'te 4
Kartal'da hedef 4'te 4
Kartal'da hedef 4'te 4

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'da hedef 4'te 4 - Son Dakika Spor


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