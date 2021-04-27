Kartal'da hedef belli: Kazan ve bekle - Son Dakika

Kartal'da hedef belli: Kazan ve bekle

27.04.2021 10:14
Kartal'da hedef belli: Kazan ve bekle, System.String[]

Süper Lig'de adım adıma şampiyonluğa koşan lider Beşiktaş, Rizespor deplasmanında boy gösterecek.

Süper Lig'de adım adıma şampiyonluğa koşan lider Beşiktaş, Rizespor deplasmanında boy gösterecek. Siyah-beyazlılarda tek hedef, Karadeniz'den 3 puanla dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek.

Süper Lig'in bitimine 5 maç kala 3 puan farkla zirvede yer alan ve adım adım şampiyonluğa koşan Beşiktaş, kritik Rize deplasmanında boy gösterecek. Son haftaların formda ekibi karşısında galibiyet arayan siyah-beyazlılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Aboubakar, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı durumdaki Rosier ve Necip Uysal bu maçta forma giyemeyecek. Larin'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ev sahibi ekipte ise önemli bir eksik bulunmuyor. Sergen Yalçın'ın ekibinde cezası biten Welinton ve sakatlığını atlatan Atiba Hutchinson, bu maçta sahadaki yerini alabilecek. Ligin son virajında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Karadeniz'den 3 puanla dönerek rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.

Kartal 12 maçtır mağlup olmuyor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a son 12 resmi maçta mağlup olmadı. 10 lig, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde rakibine galibiyet şansı tanımayan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 10 galibiyet alırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında ligde oynanan mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası karşılaşmasından da 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rakibini saf dışı bırakmıştı. Teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun'u oturttuktan sonra çıkışa geçen Çaykur Rizespor ise, yeni hocasıyla çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 14 puanla puanını 42'ye çıkaran ve düşme hattından uzaklaşan Karadeniz ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor. Yarın saat 20.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Beşiktaş'ın Rizespor deplasmanında şu 11'le sahada olması bekleniyor:

Ersin - Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala - Josef - Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou - Gökhan Töre. - İSTANBUL

Kartal'da hedef belli: Kazan ve bekle

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal'da hedef belli: Kazan ve bekle - Son Dakika Spor


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