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Kartal'da hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kartal'da hedef zirve yürüyüşünü sürdürmek, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Süper Lig'de son 6 maçta topladığı 16 puanla zirve yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, yarın taraftarı önünde Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da ise birçok eksik ve kadro dışı oyuncu var. Sarı-kırmızılı ekipte Alpay Çelebi, Eray İşcan, Levent Gülen sakat, Hedro Henrique cezalı. Ntep, Adryan ve Bilal Başacıkoğlu ise kadro dışı. Takımın önemli isimlerinden Mensah ve Kravets'in durumları da belirsiz. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ı ligde geride bırakan Beşiktaş, Kayserispor karşısında kazanarak, Göztepe önünde puan kaybeden Fenerbahçe'yi geçmek istiyor. Zirve yolunda önemli galibiyetlere imza atan Abdullah Avcı'nın ekibi, son 6 maçta kalesinde gördüğü 1 golle de bu anlamda dikkat çekiyor.

ROCO-VİDA İKİLİSİ OYNAYACAK

Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan İspanyol oyuncu Victor Ruiz'in yerine bu karşılaşmada Enzo Roco forma giyecek. Slovan Bratislava maçında ilk 11 sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra, siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü atmıştı. Kayserispor'la oynadığı son 10 maçta 6 kez kazanan ve 4 kez berabere kalan Beşiktaş, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede hata yapmak istemiyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği, Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho - Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner - Burak.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kayserispor, Beşiktaş, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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