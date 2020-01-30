Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde metruk bina yıkıldı - Son Dakika

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Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde metruk bina yıkıldı
6 saat önce
Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.
Hürriyet Mahallesi Mazhar Sokak'ta bulunan ve çevre halkının şikayetçi olduğu tek katlı metruk bina, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Sahibinin yurt dışında olduğu metruk binanın yıkımı sırasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.
(İHA)
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