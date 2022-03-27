İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI

27.03.2022 00:05
İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI

KARTAL'da içerisinde yolcuların bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı.

KARTAL'da içerisinde yolcuların bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ve yolcular canlarını son anda kurtarırken, minibüsün yanma anı cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Yakakent Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Fırat Harna idaresindeki 34 M 4692 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri son anda fark eden sürücü ve yolcular, canlarını zor kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından minibüsten geriye sadece hurda yığını kaldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İTFAİYE GELENE KADAR KÜL OLDU"

Minibüs şoförü Oktay Fırat Harna, "Bir anda yanmaya başladı araba. İndik söndüremedik. İtfaiye gelene kadar kül oldu araba. Yolcularım vardı, hepsini indirdim. Araba yanmaya başlayınca frenler tutmadı. Sonra el frenini çekerek durdurdum. Yolcuları indirdim. Araba aşağıya doğru kaymasın diye kaldırıma doğru çevirdim direksiyonu" şeklinde yaşananları anlattı. Minibüste oğluyla birlikte yolcu olarak bulunan Zafer Günerhan, "Biz dolmuşta sürücünün arkasında oturuyorduk. Araba stop etti. Kaptan arkadaş bir dakika bekleyelim dedi ve kontağı kapattı. Tekrar çalıştırmak istedi, çalışmadı araba. O esnada duman sardı içeriyi. Şoför su ile söndürmeye çalıştı ama sönmedi. O sırada kapıyı açtı, biz de indik aşağıya. Yoldan geçen araçları durdurup yangın söndürücü istedim. Fakat kimse vermedi. O sırada yoldan geçen otobüs sürücüsünden istedim. Otobüs şoförü tüp var ama boş dedi. Yapacak bir şey yok, yeni araba bu hale geldi" İfadelerini kullandı.

İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI
İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI
İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL'DA İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜS ALEV ALDI - Son Dakika


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