KARTAL'DA İETT OTOBÜSÜ BİSİKLETLİLERE ÇARPTI - Son Dakika

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İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KARTAL'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.